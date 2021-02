Champions League | Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Bucarest per colpa del Covid

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) A causa delle restrizioni in Spagna legate all'emergenza coronavirus e lo stop dei voli in arrivo dal Regno Unito, l’andata degli ottavi ditrasiall’Arena Nazionale di.La decisione ufficiale è arrivata in queste ore. Confermata la data del 23 febbraio 2021 mentre salta quella che poteva essere una valida ipotesi di vedere la sfida tra le due potenze in Italia, stadio Luigi Ferraris di Genova.caption id="attachment 1073073" align="alignnone" width="502" Suarez (getty images)/captionAttraverso una nota ufficiale, la Uefa ha comunicato che l’andata degli ...

... la prima avventura infinisce ai quarti contro il Bayern, la seconda ai gironi, con l'eliminazione di Istanbul per mano del Galatasaray. Si passa così in Europa, che termina con l'...NYON (SVIZZERA) - L'andata degli ottavi di finale ditra Atletico Madrid e Chelsea, in programma il 23 febbraio alle 21, si disputerà all'Arena Nationala di Bucarest . Questa la scelta della Uefa. "La Uefa desidera esprimere la sua ...Attraveso un comunicato ufficiale la UEFA ha reso noto il cambio di sede dell'incontro di Champions League fra Atlético Madrid e Chelsea.Problemi economici per l'ex squadra di Pellé che non potrà partecipare alla prossima edizione della AFC Champions League, per alcuni debiti non saldati in tempo ...