AAlciato : Atletico Madrid-Chelsea di Champions League si giocherà a Bucarest @SkySport - zazoomblog : Champions Atletico Madrid - Chelsea si giocherà a Bucarest - #Champions #Atletico #Madrid #Chelsea - PaoloBMb70 : RT @RaiSport: Cambia la sede di Atletico Madrid-Chelsea, gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League. #Calcio #ChampionsLeague… - Fprime86 : RT @SkySport: Champions League, ottavi di finale: Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Bucarest - ItaSportPress : Champions League, Atletico Madrid-Chelsea si giocherà a Bucarest per colpa del Covid - -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Atletico

NYON (SVIZZERA) - L'andata degli ottavi di finale diLeague traMadrid e Chelsea, in programma il 23 febbraio alle 21, si disputerà all'Arena Nationala di Bucarest . Questa la scelta della Uefa. "La Uefa desidera esprimere la sua ...Basta che si giochi, cheed Europa League vadano avanti senza sosta, al netto dei confini chiusi e delle restrizioni per il Covid. Ormai ci si barcamena come alla ricerca di un campo libero ...Attraveso un comunicato ufficiale la UEFA ha reso noto il cambio di sede dell'incontro di Champions League fra Atlético Madrid e Chelsea.CHAMPIONS LEAGUE CHELSEA ATLETICO – A causa delle restrizioni Covid vigenti in alcuni paesi, tra cui Spagna e Regno Unito, la Uefa ha ufficializzato novità per diversi match delle coppe europee. Con u ...