Centro Meteo Europeo – Ultimissime non solo gelo ma nevicate copiose (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dove e quanto nevicherà? Abbiamo parlato di persistenza, abbiamo parlato del rischio gelo e del freddo insistente. Ma fino a quando? Fino a quando potremmo registrare temperature inferiori alla media. Fino a quando potrebbero esserci occasioni per nevicate a bassissima quota? Per rispondere alla domanda, come sempre, non possiamo esimerci dal far cenno alle proiezioni Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dove e quanto nevicherà? Abbiamo parlato di persistenza, abbiamo parlato del rischioe del freddo insistente. Ma fino a quando? Fino a quando potremmo registrare temperature inferiori alla media. Fino a quando potrebbero esserci occasioni pera bassissima quota? Per rispondere alla domanda, come sempre, non possiamo esimerci dal far cenno alle proiezioni

DPCgov : ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consult… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA meteo-idro per domani, domenica #7febbraio, in 15 regioni da nord a sud. Consulta il bollettino… - giannettimarco : RT @DPCgov: ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consulta il bollett… - Iw1prt_Alberto : RT @DPCgov: ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consulta il bollett… - RobRe62 : RT @DPCgov: ??#11febbraio ???? #allertaARANCIONE meteo-idro su parte di Lazio e Calabria ???? #allertaGIALLA in 9 regioni ?? Consulta il bollett… -