Caso Suarez | l’ex rettrice | “Juve? Mai contattata Clima da stadio tra gli esaminatori”

"Quando mi hanno chiamato per dirmi che la Juventus stava cercando di fargli fare l'esame di italiano, mi hanno dovuto spiegare chi fosse Suarez. Nella mia famiglia sono tutti Juventini, io non guardo le partite". Sono queste le parole di Giuliana Grego Bolli, ex rettrice dell'Università di Perugia, tornata sul Caso Luis Suarez. La rettrice, all'interno di un'intervista rilasciata a Repubblica, ha provato a giustificare l'accaduto: "Ho pensato che fosse un buona opportunità per rilanciare la visibilità del mio Ateneo", ha affermato Grego Bolli, assicurando che il club bianconero non l'ha "mai contatta". "Ci parlava il direttore generale Simone Olivieri, a cui ho affidato l'organizzazione", ha aggiunto.

