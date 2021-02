"Cari santhiatesi che avete il carnevale nel cuore..."

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Leggo sui media che state tentando in tutti i modi possibili di far vivere alla città questo triste periodo nel modo migliore possibile. Le bandiere alle finestre, i balconi addobbati, i grandi ...

Ultime Notizie dalla rete : Cari santhiatesi

InfoVercelli24.it

Paolo Bonanni Lettera aperta a tutti iAmici, Vi mando questa lettera da lontano, impossibilitato a raggiungervi causa pandemia. In questo anno di "NonCarnevale" mi sento in dovere di raggiungervi almeno con le parole. Mai e ...