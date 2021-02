Carenza di benessere psicologico. Lettera aperta a Mario Draghi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Si parla molto in questi giorni, legata al suo nome, di competenza. E non si può che dire: finalmente! Ed io, se mi permette in queste ore così piene e indaffarate, di questo vorrei parlarle. Da anni si è compreso che la crescita economica e l’armonia di una società passi attraverso la possibilità dei suoi membri di esprimere in pieno le proprie potenzialità, capacità e risorse, come persone e cittadini. Oggi, nella prospettiva della post pandemia, di concorrere a tutti i livelli a ricostruire un clima relazionale e sociale positivo a fondamento della indispensabile ripresa economica. Nella fase di transizione e ripresa dell’economia post pandemica il fattore umano, la consapevolezza e la condivisione del nuovo modello di sviluppo fondato sul cambiamento degli stili di vita, diventano elementi fondamentali dell’economia. Non a caso accanto al PIL si stanno affermando altri indicatori ...

