Carburante in gocce per vincere il Cashback | la ' stupida furbata' che fa perdere i benzinai

Ultime Notizie dalla rete : Carburante gocce

Qdpnews.it - notizie online dell'Alta Marca Trevigiana

Una fila di scontrini, sovrapposti uno all'altro, che testimoniano una serie di rifornimenti diper importi di pochi centesimi di euro pagati praticamente per poche "" di benzina o gasolio per volta. La fotografia, scattata in un'area di servizio di Codogno, nel Lodigiano, e ...Una fila di scontrini, sovrapposti uno all'altro, che testimoniano una serie di rifornimenti diper importi di pochi centesimi di euro pagati praticamente per poche "" di benzina o gasolio per volta. La fotografia, scattata in un'area di servizio di Codogno, nel Lodigiano, e ...148 transazioni per fare circa 70 euro di benzina, una lunga pergamena di scontrini e quasi due ore trascorse tra la pompa tre e la pompa cinque del distributore Vega, a Nervesa della Ba ...