Campo neutro: Italia sede di gare europee (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Coronavirus continua a tenere stretta nella sua morsa l'Europa. Lo sport è uno dei settori che più ne sta risentendo. In questo momento così critico la UEFA ha pensato di far giocare alcune gare di Europa e Champions League in un Campo neutro. In questo modo metterà le squadre esposte in maggiore sicurezza. L'Italia è uno dei Paesi scelti per ospitare alcune delle partite europee segnate in calendario. Champions League, aria di rinnovamento per scongiurare la Super League Campo neutro, quali gare europee ospiterà il nostro Paese? La pandemia sta costringendo il mondo dello sport ad un rapido cambio di programma. I tornei di Europa e Champions League stanno per entrare nella loro fase clou, le squadre si stanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Campo neutro Calcio, la Champions a Genova: neutro di Atletico - Chelsea

Lo stadio Luigi Ferraris di Genova Incredibile notizia: la Champions potrebbe tornare a giocarsi al Ferraris a distanza di 19 anni, stavolta come campo neutro. Ora è ufficiale: la sfida tra Atletico Madrid e Chelsea, valida per l'andata degli ottavi di Champions League, non potrà disputarsi al Wanda Metropolitano o in territorio spagnolo dopo ...

Si fa avanti così, secondo il giornalista Alfredo Pedullà, l'ipotesi che il campo neutro possa essere il Ferraris di Genova, anche se il tecnico dell'Atletico Diego Simeone spinge per Bucarest, dove ...

Il campo neutro è una delle soluzioni che la UEFA ha pensato per disputare in sicurezza le partite di Champions ed Europa League. Clicca qui!

Incredibile notizia: la Champions potrebbe tornare a giocarsi al Ferraris a distanza di 19 anni, stavolta come campo neutro.

