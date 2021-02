Campania | il bollettino | 1 635 positivi | tasso al 7 | 8% dopo 20 mila tamponi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus.del giorno: 1.635 (di cui 129 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.421 Sintomatici: 85 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai solial tampone molecolaredel giorno: 20.912 (di cui 2.898 antigenici) Totale: 236.231 (di cui 2.462 antigenici) Totale: 2.589.633 (di cui 50.231 antigenici)? ?Deceduti: 26 (*)? Totale deceduti: 3.954 Guariti: 1.191 Totale guariti: 166.526 * 14 deceduti nelle ultime 48 ore, 12 deceduti in precedenza ma registrati ieri. ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto ...

... 2 persone residenti in Calabria e lì in isolamento, 1 persona residente ine lì in ... si registrano, con ilodierno, n. 14 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di ...Regione/ Stato estero 2 Calabria 11 Lombardia GUARITI TOTALI N. 32 Guariti residenti in ... si registrano, con ilodierno, n. 14 guarigioni relative al periodo antecedente. ...Covid Campania, il contagio scende dal 9 al 7,8%: questo il rapporto nuovi positivi-tamponi di oggi. I positivi del giorno sono 1635 di questi 85 i sintomatici. Tamponi del giorno: 20.912. Totale posi ...Covid Italia, il bollettino di oggi mercoledì 10 febbraio 2021 ... 8,8 per cento sui soli molecolari (ieri 7,4 per cento). Campania Sono 1.635 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ...