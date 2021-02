Campania, è ancora allarme maltempo: arriva la proroga della Protezione Civile (Di mercoledì 10 febbraio 2021) È ancora allerta meteo in Campania, la Protezione Civile proroga ancora l’allarme maltempo fino alle ore 12 di domani mattina. La Protezione Civile della Campania raccomanda agli enti competenti dell’intero territorio regionale di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. Allerta maltempo in Campania Si ricorda che massima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Èallerta meteo in, lal’fino alle ore 12 di domani mattina. Laraccomanda agli enti competenti dell’intero territorio regionale di mantenere in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. AllertainSi ricorda che massima L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

mattinodinapoli : Maltempo in Campania, ancora una proroga: da mezzanotte criticità gialla su tutta la regione - Testament73 : Cos'altro deve succedere per cacciare #deluca e #verdoliva? Manca il tampone ASL, coppia Sri Lanka ancora bloccata… - ottochannel : Maltempo in Campania, Celzi ancora sott'acqua - BasicLifeSupp : Covid. Campania, scuole ancora nel mirino: “Casi in aumento, valuteremo con Prefetti e Sindaci il ritorno alla dad” - ottopagine : Ancora una violenta aggressione in carcere in Campania #ArianoIrpino -