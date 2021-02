Calciomercato Juventus, sogno Paratici per la difesa: è sfida al Barcellona (Di mercoledì 10 febbraio 2021) La Juventus e la sua dirigenza, con Fabio Paratici in testa, starebbe già pensando alla prossima stagione ed alla prossima sessione estiva di Calciomercato. Il club bianconero potrebbe intervenire un pò in tutti i reparti per rafforzare una rosa già competitiva a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. L’obiettivo primario dovrebbe continuare ad essere quello di svecchiamento della rosa, senza trascurare però qualche elemento di esperienza in squadra. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Potrebbe essere questo uno dei canali principali da seguire per la difesa, dove Paratici avrebbe un grande sogno. La Juventus, infatti, avrebbe messo nel mirino Thiago Silva: il trentaseienne brasiliano, ex ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Lae la sua dirigenza, con Fabioin testa, starebbe già pensando alla prossima stagione ed alla prossima sessione estiva di. Il club bianconero potrebbe intervenire un pò in tutti i reparti per rafforzare una rosa già competitiva a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. L’obiettivo primario dovrebbe continuare ad essere quello di svecchiamento della rosa, senza trascurare però qualche elemento di esperienza in squadra. LEGGI ANCHE:, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Potrebbe essere questo uno dei canali principali da seguire per la, doveavrebbe un grande. La, infatti, avrebbe messo nel mirino Thiago Silva: il trentaseienne brasiliano, ex ...

