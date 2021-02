Calciomercato Juventus, Cuadrado-Roma: il retroscena (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi fa le fortune della Juventus sulla fascia destra ma, nella sessione di Calciomercato estiva del 2015, l’esterno colombiano Juan Cuadrado poteva approdare in un altro club di Serie A. Dopo la Fiorentina e la sfortunata parentesi in Premier League con il Chelsea, infatti, Walter Sabatini, allora dirigente della Roma ed oggi Direttore Tecnico del Bologna, era letteralmente innamorato di Cuadrado e voleva a tutti i costi portarlo in giallorosso. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Ed è lo stesso Sabatini, in un’intervista a TeleRoma56, a confermare quella trattativa, poi saltata. “Presi Juan Cuadrado ai tempi in cui ero un dirigente della Roma. Non vorrei però tornare ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Oggi fa le fortune dellasulla fascia destra ma, nella sessione diestiva del 2015, l’esterno colombiano Juanpoteva approdare in un altro club di Serie A. Dopo la Fiorentina e la sfortunata parentesi in Premier League con il Chelsea, infatti, Walter Sabatini, allora dirigente dellaed oggi Direttore Tecnico del Bologna, era letteralmente innamorato die voleva a tutti i costi portarlo in giallorosso. LEGGI ANCHE:, per il centrocampo occhi puntati in Portogallo Ed è lo stesso Sabatini, in un’intervista a Tele56, a confermare quella trattativa, poi saltata. “Presi Juanai tempi in cui ero un dirigente della. Non vorrei però tornare ...

