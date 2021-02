Calciomercato, il Palermo e i 22 milioni per Zaccardo e Barzagli al Wolfsburg: Foschi nel grattacelo della Volksvagen, Magath e le guardie… (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rino Foschi racconta alcuni retroscena legati alle cessioni di Zaccardo e Barzagli al Wolfsburg.Calciomercato, quando il Palermo beffò l’Inter per Kjaer: Foschi e quel viaggio in Danimarca per il centrale del MilanI due calciatori condivisero l'esperienza al Palermo e quella con la maglia dell'Italia campione del mondo prima di trasferirsi in Bundesliga. In merito proprio alla trattativa che permise ai rosanero di cedere i due calciatori al club della Volkswagen, l'ex direttore sportivo narra un episodio davvero curioso. La chiusura dell'affare avvenne al quattordicesimo piano della sede centrale della stessa Volkswagen grazie alla presenze di un interprete, come conferma Foschi nel ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Rinoracconta alcuni retroscena legati alle cessioni dial, quando ilbeffò l’Inter per Kjaer:e quel viaggio in Danimarca per il centrale del MilanI due calciatori condivisero l'esperienza ale quella con la maglia dell'Italia campione del mondo prima di trasferirsi in Bundesliga. In merito proprio alla trattativa che permise ai rosanero di cedere i due calciatori al clubVolkswagen, l'ex direttore sportivo narra un episodio davvero curioso. La chiusura dell'affare avvenne al quattordicesimo pianosede centralestessa Volkswagen grazie alla presenze di un interprete, come confermanel ...

