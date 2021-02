Calcio | Christillin | ' lite Conte-Agnelli? Andrea deve essere stato provocato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. - (Adnkronos) - "Preferisco non fare commenti, perché non ero presente e non mi baso sulla ricostruzione di alcuni giornali. Posso dire di conoscere molto bene, se è sbottato in quel modo significa che ècaricato a mille". Lo dice Evelina, membro aggiuntivo Uefa del consiglio Fifa e grande tifosa della Juventus in merito allatra l'allenatore dell'Inter Antonioe il presidente bianconeroa margine della semifinale di ritorno di Coppa Italia. "non è una persona che si lascia andare sotto questo punto di vista, in altre circostanze è semprelui a buttare acqua sul fuoco -sottolineaa Tuttojuve-. E' chiaro che queste cose non debbano ...