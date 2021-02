Bussi | frana la pseudo-strategia del Ministero dell' Ambiente | arriva nuova relazione Arta

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Pescara - Unapartita l'8 febbraio mette nei guai ilevidenziando che, in mezzo a cancerogeni e sostanze tossiche, i lavori di messa in sicurezza di emergenza (non bonifica!) tanto sbandierati dal ministro Costa e dal sottosegretario Morassut vanno talmente a rilento che di questo passo solo per terminare la copertura leggera ci vorranno 34 mesi! E stiamo parlando nona bonifica ma di quelle attività che secondo la legge andrebbero messe in atto ad horas al momentoa scoperta'inquinamento per evitare che continui la fuoriuscitae sostanze tossiche da un sito. E qui stiamo parlando di un'area già sequestrata nel 2007 (14 anni fa), ...