Burioni | continua la battaglia con le Iene | “Ci vediamo in tribunale”

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il virologo Robertoinfuriato contro i servizi mandati in onda da Lela suae li “riconvoca” in. Durante i primi mesi di pandemia da… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

alportog : RT @ZombieBuster5: Tweet che invecchiano bene. Nel frattempo CheTempoCheFa continua a chiamare Burioni. Yessss - valy_s : RT @ZombieBuster5: Tweet che invecchiano bene. Nel frattempo CheTempoCheFa continua a chiamare Burioni. Yessss - ZombieBuster5 : Tweet che invecchiano bene. Nel frattempo CheTempoCheFa continua a chiamare Burioni. Yessss - Piero42395724 : RT @valy_s: #Covid19 Nel solo #Veneto,1250 pazienti sono stati CURATI con il PLASMA IPERIMMUNE. La Regione continua la raccolta ed invita i… - smf_dc : RT @valy_s: #Covid19 Nel solo #Veneto,1250 pazienti sono stati CURATI con il PLASMA IPERIMMUNE. La Regione continua la raccolta ed invita i… -

Ultime Notizie dalla rete : Burioni continua

Adnkronos

...di annullare il sequestro dei loro servizi diffamatori" "Il confronto tra me e Le Iene, ma ... Lo scrive su Twitter il virologo Robertoin merito alla controversia che lo vede opposto al ...'Il confronto tra me e Le Iene, ma in Tribunale. E oggi le Iene prendono una seconda sberla: respinta la loro richiesta di ... Lo scrive su Twitter il virologo Robertoin merito alla ...Continua lo scontro tra il professor Roberto Burioni e la trasmissione Mediaset Le Iene. Questa volta il conflitto si è spostato in tribunale, come ha ..."Il confronto tra me e Le Iene continua, ma in Tribunale. E oggi le Iene prendono una seconda sberla: respinta la loro richiesta di annullamento del ...