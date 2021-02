Bullismo sul posto di lavoro | 21enne si toglie la vita

Leggi su chenews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il ragazzo secondo le accuse della madre non avrebbe retto il modo in cui veniva trattato tra i vigili del fuoco. Jaden Francois EspritFaceva il vigile del fuoco ma il suo, quel contesto gli creava enorme disagio. Si sentiva discriminato anche per il sol fatto di essere stato assunto, li, in quella centrale di Londra. Unico ragazzo di colore, il più piccolo, dislessico, sentiva che la scelta di prendere lui non riguardava i suoi meriti e le sue abilità, ma proprio quello che lui riteneva ormai un peso. Non sopportava il modo in cui in molti facessero notargli la sua diversità. Diversità che, di fatto, non esisteva. Sua madre ne è convinta, Jaden Francois Esprit, 21 anni, si è suicidato perchè non reggeva più quello che succedeva presso la caserma dei vigili del fuoco dove lavorava. Per lui era diventato un incubo, rifiutava anche di farsi ...