Brutto colpo per il difensore del Bayern Boateng: trovata morta la sua ex fidanzata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un lutto terribile ha colpito Jerome Boateng, difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca: la modella tedesca Kasia Lenhard, di appena 25 anni, è stata trovata morta nella sua casa di ... Leggi su globalist (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Un lutto terribile ha colpito JeromedelMonaco e della Nazionale tedesca: la modella tedesca Kasia Lenhard, di appena 25 anni, è statanella sua casa di ...

atiredkid1 : RT @altemaree: Dura la vita di noi a cui fa cagare il caffè e a cui offrono sempre caffè e pare brutto dire di no quindi occhi chiusi e man… - _alessiiia__ : RT @altemaree: Dura la vita di noi a cui fa cagare il caffè e a cui offrono sempre caffè e pare brutto dire di no quindi occhi chiusi e man… - _shadycatlady : Non parlatemi, è un brutto colpo da superare - sadnessss__ : RT @altemaree: Dura la vita di noi a cui fa cagare il caffè e a cui offrono sempre caffè e pare brutto dire di no quindi occhi chiusi e man… - detectivesacher : RT @altemaree: Dura la vita di noi a cui fa cagare il caffè e a cui offrono sempre caffè e pare brutto dire di no quindi occhi chiusi e man… -