Bruce Springsteen è stato arrestato: l'accusa è molto grave (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Boss collaborativo con gli agenti Il Boss, a quanto pare atteso in tribunale nelle prossime settimane, avrebbe reagito all'arresto ammettendo le proprie colpe e dimostrandosi assolutamente collaborativo con gli agenti che lo hanno fermato e al momento non ci sono dettagli aggiuntivi in merito, visto che Springsteen stesso non Non è finora stata rilasciato alcuna dichiarazione, così come non sono pervenuti maggiori dettagli da parte del suo staff, collaboratori e persone a lui vicine. Lo spot con Springsteen al Super Bowl Pochi giorni fa il Boss era stato protagonista di uno degli spot più apprezzati del Supr Bowl di quest'anno, in cui esaltava le qualità di un marchio automobilistico, facendo riferimento ai valori di grandezza e unità nazionale americana. Si sa, d0'altronde, che gli spazi pubblicitari durante l'evento ...

