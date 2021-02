Britney Spears parla del suo passato sul palco e della sua nuova vita lontana dal mondo dello spettacolo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il documentario sulla conservatorship, le dure parole del fidanzato contro il padre e i messaggi pieni di affetto dei colleghi, questi sono stati giorni intensi per Britney Spears. Poche ore fa la principessa del pop ha rotto il silenzio e dal suo profilo Instagram ha ricordato i giorni in cui dominava il palco. La popstar ha pubblicato la sua performance di Toxic del 31 dicembre 2017 ed ha scritto: “Non posso credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa! Ho sempre amato stare sul palco, adesso però mi prendo del tempo per imparare ad essere una persona normale. Mi piace godermi le piccole cose della vita di tutti i giorni. Ogni persona ha la sua storia e il suo punto di vista sulle storie degli altri. Abbiamo tutti così tante vite belle e luminose e sono tutte diverse. ... Leggi su biccy (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il documentario sulla conservatorship, le dure parole del fidanzato contro il padre e i messaggi pieni di affetto dei colleghi, questi sono stati giorni intensi per. Poche ore fa la principessa del pop ha rotto il silenzio e dal suo profilo Instagram ha ricordato i giorni in cui dominava il. La popstar ha pubblicato la sua performance di Toxic del 31 dicembre 2017 ed ha scritto: “Non posso credere che questa performance di Toxic sia di 3 anni fa! Ho sempre amato stare sul, adesso però mi prendo del tempo per imparare ad essere una persona normale. Mi piace godermi le piccole cosedi tutti i giorni. Ogni persona ha la sua storia e il suo punto di vista sulle storie degli altri. Abbiamo tutti così tante vite belle e luminose e sono tutte diverse. ...

wireditalia : Framing Britney Spears del New York Times prova a fare chiarezza sulla tutela legale che obbliga la cantante a dipe… - MediasetTgcom24 : Dopo l'uscita del documentario anche le star si mobilitano per Britney Spears #britneyspears… - Lisa_Salustri : RT @RADIOBRUNO1: Britney Spears: dopo l’uscita del documentario molte star aderiscono al “Free Britney” #RadioBruno #FreeBritney #BritneySp… - addictedtolewis : RT @SkinnyGio: “Il New York Times ha tentato di contattare direttamente Britney Spears per chiederle di partecipare a questo progetto. Non… - damafiga : RT @onlyrreputation: Friendly reminder che Britney Spears è ancora intrappolata in una conservatorship da ormai 13 anni e questa è una list… -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears: dopo l'uscita del documentario molte star aderiscono al 'Free Britney'

E' uscito da poco il documentario del New York Times 'Framing Britney Spears' , che racconta la vita dell'artista, la sua battaglia legale con il padre e del movimento 'Free Britney', ma ha scatenato una piccola rivoluzione tra le star. Molti vip si sono ...

Bomba Britney Spears, il fidanzato sbotta: "Suo padre ci controlla, è un pezzo di?"

Sam Asghari si scaglia contro suo suocero, Jamie Spears. Il documentario Framing Britney Spears ha causato un vero terremoto mediatico intorno alla popstar. Decine di star hanno iniziato a supportare il movimento Free Britney e il fidanzato Sam Asghari ha parlato a People dicendo ...

Free Britney: il nuovo documentario svela i segreti della star L'Officiel - Italy Britney Spears, il fidanzato Sam Asghari accusa il padre della cantante su Instagram

Sam Asghari, il fidanzato di Britney Spears, attacca duramente il padre della cantante su Instagram: ecco le dure parole del ballerino ...

TikTok ospita in esclusiva Miley Cyrus pre Super Bowl 2021

Miley Cyrus si è esibita su TikTok prima del Super Bowl in un concerto di due ore. Insieme a lei sul palco anche il cantante Bill Idol ...

E' uscito da poco il documentario del New York Times 'Framing' , che racconta la vita dell'artista, la sua battaglia legale con il padre e del movimento 'Free', ma ha scatenato una piccola rivoluzione tra le star. Molti vip si sono ...Sam Asghari si scaglia contro suo suocero, Jamie. Il documentario Framingha causato un vero terremoto mediatico intorno alla popstar. Decine di star hanno iniziato a supportare il movimento Freee il fidanzato Sam Asghari ha parlato a People dicendo ...Sam Asghari, il fidanzato di Britney Spears, attacca duramente il padre della cantante su Instagram: ecco le dure parole del ballerino ...Miley Cyrus si è esibita su TikTok prima del Super Bowl in un concerto di due ore. Insieme a lei sul palco anche il cantante Bill Idol ...