Britney Spears, la sua reazione al documentario delle polemiche: "Qualsiasi cosa pensiamo di sapere..." (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Britney Spears ha commentato tramite i social il nuovo documentario Framing Britney Spears che racconta la sua ascesa artistica fino alla recente vicenda riguardante la sua tutela. Questa settimana Britney Spears si è affacciata sui social per condividere la sua reazione a Framing Britney Spears, il nuovo documentario del New York Times che si concentra sulla controversa vicenda riguardante la tutela della popstar statunitense, da anni appartenente a suo padre. Martedì la cantante di Oops! I Did It Again ha twittato: "Ogni persona ha la sua storia e la sua opinione sulle storie degli altri. Abbiamo tutti così tante vite belle, luminose e diverse. Ricorda, qualunque cosa pensiamo di sapere..."

