Boxe | il ritorno di Pac Man

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Training camp has begun. I’m ready to get back in the ring and to further add to my legacy in the sport of boxing. Big news coming soon.” Con queste parole Manny “Pac-Man” Pacquiao ha annunciato tramite il suo account Twitter ilsul ring contro un avversario ancora da definire. La domanda è: chi dovrà affrontare Pacquiao? Ryan Garcia ha parlato senza sosta ai media fino a poco tempo fa che il suo prossimo incontro sarà contro l’ex campione del mondo Pacquiao (62-7-2, 39 KO). Nel suo annuncio di oggi, Pacquiao ha detto che il suo prossimo incontro “aggiungerà prestigio alla sua carriera”, il che suggerisce che combatterà contro un avversario di qualità. Questa frase eliminerebbe immediatamente King Ry e McGregor perchè sicuramente non aggiungerebbero nulla alla sua fama Inoltre Pac Man è appena uscito (Giugno 2019) da una delle sue vittorie più significative in ...

Daniele Scardina si sta allenando nella 5th Street Gym di Miami, prestigiosa palestra frequentata un tempo anche da Muhammad Ali. Il prossimo 26 febbraio dovrà affrontare lo spagnolo Cesar Nunez a Mil ...