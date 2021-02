Boxe femminile | Italia in ritiro a Parigi | match contro la Francia il 18 febbraio

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Training camp per l’della, che dall’11 al 21si allenerà presso le strutture INSEP (National Sports Institute) di. Saranno 14 le azzurre impegnate nelno, all’interno del quale si terrà anche un Duallache è previsto per la giornata di giovedì 18. Saranno nove le pugiline appartenenti alle categorie Youth, quattro le Under 23 e una invece l’atleta Elite. SportFace.

I due atleti della New Team Rovereto, società leader in questa disciplina in Trentino Alto ...il regolamento olimpico (3 round e non 12 e caschetto obbligatorio solamente in ambito), ...Dall'11 al 21 febbraio, la Nazionale Italiana di pugilato, si allenerà in Francia con ... ragazza di Marcianise prodotto dell'immenso vivaio dell'Excelsior. Con lei Martina La Piana, ...Boxe femminile, 14 azzurre in ritiro a Parigi per un training camp prima del match di giovedì 18 febbraio contro le transalpine ...