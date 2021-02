Borderlands 3 Director' s Cut ha una data di uscita | tra nuove missioni | boss e altro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il contenuto aggiuntivo's Cut per3 sarà disponibile dal 18 marzo 2021 e Greg Miller, Fran Mirabella e Mitsu delShow hanno mostrato le novità in anteprima. I giocatori potranno prepararsi per un nuovoraid, altre, Carte della Cripta e molto. Per chi non lo sapesse,'s Cut forma insieme a Designer's Cut la seconda metà del Season Pass 2. Entrambi sono inclusi in3: Ultimate Edition. I contenuti sono tanti, ma iniziamo con il nuovo, Emovora l'Invincibile, una gigantesca Varkid in possesso di oggetti tra i migliori del gioco. L'antro di Emovora si trova dietro una porta di Pandora in precedenza chiusa.'s Cut è la vostra occasione per ...

La Director's Cut di Borderlands 3 ha finalmente una data di lancio. Gearbox ha annunciato questo pomeriggio, oltre al ritorno di Tales From The Borderlands, la data di uscita di Borderlands 3: Direct ...Il contenuto aggiuntivo Director's Cut per Borderlands 3 sarà disponibile dal 18 marzo 2021 e Greg Miller, Fran Mirabella e Mitsu del Borderlands Show hanno mostrato le novità in anteprima. I giocator ...