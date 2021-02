Bolzano, Madè Neumair: “Temo per la mia incolumità se mio fratello Benno dovesse essere scarcerato”. Sospese ricerche nell’Adige (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Madè Neumair teme per la sua incolumità nel caso in cui il fratello Benno dovesse essere scarcerato. La figlia della coppia di Bolzano, Peter Neumair e Laura Perselli, ha sottolineato le proprie paure nella memoria depositata dal suo legale Carlo Bertacchi sabato mattina per esporre al Tribunale del Riesame le circostanze per le quali si ritiene sussistere il pericolo di reiterazione del reato ai danni proprio della sorella dell’unico indagato per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri. Già nei giorni scorsi erano emerse le preoccupazione che aveva la madre Laura Perselli rispetto ai comportamenti del figlio. Timori racconti alle sue confidenti e ribaditi anche alla figlia Madè, a cui aveva detto: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021)teme per la suanel caso in cui il. La figlia della coppia di, Petere Laura Perselli, ha sottolineato le proprie paure nella memoria depositata dal suo legale Carlo Bertacchi sabato mattina per esporre al Tribunale del Riesame le circostanze per le quali si ritiene sussistere il pericolo di reiterazione del reato ai danni proprio della sorella dell’unico indagato per l’omicidio e l’occultamento dei cadaveri. Già nei giorni scorsi erano emerse le preoccupazione che aveva la madre Laura Perselli rispetto ai comportamenti del figlio. Timori racconti alle sue confidenti e ribaditi anche alla figlia, a cui aveva detto: ...

