Bollettino Coronavirus del 10 Febbraio 2021

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) In data 10l’incremento nazionale dei casi è +0,48% (ieri +0,40%) con 2.668.266 contagiati totali, 2.165.817 dimissioni/guarigioni (+16.467) e 92.338 deceduti (+336); 410.111 infezioni in corso (-3.856). Ricoverati con sintomi -232 (19.280); terapie intensive -15 (2.128) con 155 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 310.994 tamponi totali (ieri 274.263) di cui 162.305 molecolari (ieri 126.586) e 148.689 test rapidi (ieri 147.677) con 98.617 casi testati (ieri 82.716); 12.956 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 4,16% (ieri 3,87% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 13,13% (ieri 12,85, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.849; Campania 1.635; Puglia 1.063; Lazio 1.027; Emilia Romagna 930; Veneto 828. In Lombardia curva +0,33% (ieri +0,29%) con 36.317 tamponi totali (ieri 29.479) di cui 25.238 molecolari (ieri 19.472) ...