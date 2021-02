Boateng lascia il Mondiale per Club per la morte dell’ex fidanzata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ morta all’età di 25 anni Kasia Lenhardt, ex fidanzata di Boateng, difensore del Bayern Monaco. Le cause del decesso sono ancora da accertare Una triste notizia sconvolge indirettamente il mondo del calcio: Kasia Lenhardt, l’ex fidanzata del difensore del Bayern Monaco, Jerome Boateng, è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino. Ancora da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 10 febbraio 2021) E’ morta all’età di 25 anni Kasia Lenhardt, exdi, difensore del Bayern Monaco. Le cause del decesso sono ancora da accertare Una triste notizia sconvolge indirettamente il mondo del calcio: Kasia Lenhardt, l’exdel difensore del Bayern Monaco, Jerome, è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino. Ancora da Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

