**Bitcoin: Lagarde, 'non è una valuta, banche centrali non la compreranno'** (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Roma, 10 feb. -(Adnkronos) - "Il Bitcoin non è una valuta, gli mancano alcuni degli attributi chiave" per essere considerato tale, come "la stabilità". E' netta la risposta della presidente della Bce Christine Lagarde in un incontro online organizzato da 'The Economist', precisando che il Bitcoin "è un criptoasset, creato da libertari anonimi che è stato anche utilizzato in modo 'bizzarro'". Alla domanda se le banche centrali possano valutare l'inserimento di Bitcoin fra i propri asset, la Lagarde ha spiegato come sia "molto improbabile: anzi, è fuori questione".

