Biden in visita al Pentagono. Obiettivo normalizzazione per la Difesa Usa (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la nuova amministrazione americana è il giorno del Pentagono. Il presidente Joe Biden, insieme alla vice Kamala Harris, è oggi in visita al dipartimento della Difesa. Ad accoglierli c’è il generale Lloyd Austin, fortemente voluto da Biden anche oltre qualche resistenza dal mondo dem. Con lui ci sarà buona parte della nuova leadership, ancora non tutta confermata dal Senato e alle prese con gli strascichi dell’amministrazione targata Donald Trump, che al Pentagono ha trovato modo di rendere la strada difficile alla transizione, tra sostituzioni dell’ultimo momento e nomine dei fedelissimi ai comitati indipendenti. LA LOTTA AL COVID Con Austin ci sarà sicuramente Kathleen Hicks, fresca di conferma da parte del Senato, prima vice segretario donna della Difesa ... Leggi su formiche (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Per la nuova amministrazione americana è il giorno del. Il presidente Joe, insieme alla vice Kamala Harris, è oggi inal dipartimento della. Ad accoglierli c’è il generale Lloyd Austin, fortemente voluto daanche oltre qualche resistenza dal mondo dem. Con lui ci sarà buona parte della nuova leadership, ancora non tutta confermata dal Senato e alle prese con gli strascichi dell’amministrazione targata Donald Trump, che alha trovato modo di rendere la strada difficile alla transizione, tra sostituzioni dell’ultimo momento e nomine dei fedelissimi ai comitati indipendenti. LA LOTTA AL COVID Con Austin ci sarà sicuramente Kathleen Hicks, fresca di conferma da parte del Senato, prima vice segretario donna della...

zazoomblog : Biden in visita al Pentagono. Obiettivo normalizzazione per la Difesa Usa - #Biden #visita #Pentagono. #Obiettivo - AldoSerfilippi : @sbonaccini Draghi che fa visita al M5S. / Caro Bonaccini, dica in TV ciò accade in Europa a vel. tà luce. Effetto… - annaros70527446 : @reportrai3 @BarackObama @chetempochefa @RaiTre biden manda un bigliettino da visita a Putin. Obama, il premio Nob… - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, i Los Angeles Lakers andranno alla Casa Bianca per celebrare il titolo - SkySport : RT @SkySportNBA: NBA, i Los Angeles Lakers andranno alla Casa Bianca per celebrare il titolo -