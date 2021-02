Biathlon, staffetta mista Mondiali Pokljuka 2021. L’Italia può partire forte. Arriverà la terza medaglia consecutiva? (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I Mondiali di Pokljuka cominceranno mercoledì 10 febbraio 2021. Le prime medaglie a essere assegnate saranno quelle della staffetta mista, giunta ormai alla sua XV edizione in ambito iridato. La gara prenderà il via alle ore 15.00 e aprirà il programma della manifestazione per la nona volta nella storia. STAGIONE 2020-2021 Nella stagione in corso si è disputata una sola staffette mista valevole per il massimo circuito, che peraltro non fa molto testo. In primis perché è andata in scena lo stesso giorno di una single mixed, obbligando le varie nazioni a effettuare scelte di campo, schierando i propri migliori atleti nell’una o nell’altra gara. Questa situazione, invece, non si verificherà ai Mondiali, poiché le due prove non sono previste nella stessa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Idicominceranno mercoledì 10 febbraio. Le prime medaglie a essere assegnate saranno quelle della, giunta ormai alla sua XV edizione in ambito iridato. La gara prenderà il via alle ore 15.00 e aprirà il programma della manifestazione per la nona volta nella storia. STAGIONE 2020-Nella stagione in corso si è disputata una sola staffettevalevole per il massimo circuito, che peraltro non fa molto testo. In primis perché è andata in scena lo stesso giorno di una single mixed, obbligando le varie nazioni a effettuare scelte di campo, schierando i propri migliori atleti nell’una o nell’altra gara. Questa situazione, invece, non si verificherà ai, poiché le due prove non sono previste nella stessa ...

Coninews : Sci stretti ai piedi e carabina in spalla. Domani a Pokljuka, in Slovenia, inizia il Campionato del Mondo di… - OA_Sport : I pettorali di partenza della prima gara iridata in Slovenia - OA_Sport : La presentazione della prima gara della rassegna iridata - astutill0 : Comunque domani mondiali di biathlon. Staffetta mista alle 14.45. Pensare alle cose importanti. - Ski_Nordik : BIATHLON - Partono i Mondiali a Pokljuka con la staffetta mista. Italia con la novità Bionaz, Vittozzi: “Sarò in ... -