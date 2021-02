Biathlon oggi | Mondiali | orario | tv | programma | pettorali staffetta mista Italiani in gara

Leggi su oasport

mercoledì 10 febbraio (ore 15.00), prenderanno il via i2021 dia Pokljuka (Slovenia). Sulle nevi slovene sarà laa dare il via alle danze. L'Italia si presenta con la voglia di stupire e di centrare il podio se possibile, replicando l'argento iridato ad Anterselva. Ci saranno però delle novità importanti in casa azzurra perché il canonico assetto formato da Vittozzi, Wierer, Hofer e Windisch cambierà in favore di un inserimento. Il poker di atleti che ha preso parte agli ultimi treed ai Giochi Olimpici di PyeongChang, vincendo un argento e due bronzi, cambierà per via anche dell'inversione delle frazioni, con gli uomini che apriranno e le donne che chiuderanno. Ebbene, al lancio ci sarà il giovanissimo Didier Bionaz. Il valdostano ...