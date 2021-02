Biathlon, la Norvegia apre i Mondiali con l’oro nella staffetta mista. Sesta l’Italia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inizia con un risultato quasi scontato sulla carta il programma dei Mondiali 2021 di Biathlon in Slovenia. A Pokljuka infatti il quartetto norvegese (0+11) formato dai primi due della classifica generale sia in campo maschile che femminile (Laegreid, J.Boe, Eckhoff, Roeiseland) domina in lungo e in largo la staffetta mista, facendo il vuoto sin dalla seconda serie di Johannes Boe che è stato il migliore e amministrando tranquillamente il tutto successivamente nonostante un piccolo brivido sul poligono finale di Roeiseland che ha dovuto salvarsi con la terza ricarica. Seconda posizione e medaglia d’argento per l’Austria, che ha sfruttato al meglio le immense qualità al tiro del suo quartetto (Komatz, Eder, Zdouc, Hauser) che hanno utilizzato solamente due ricariche nel complessivo delle otto frazioni, chiudendo a 27? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inizia con un risultato quasi scontato sulla carta il programma dei2021 diin Slovenia. A Pokljuka infatti il quartetto norvegese (0+11) formato dai primi due della classifica generale sia in campo maschile che femminile (Laegreid, J.Boe, Eckhoff, Roeiseland) domina in lungo e in largo la, facendo il vuoto sin dalla seconda serie di Johannes Boe che è stato il migliore e amministrando tranquillamente il tutto successivamente nonostante un piccolo brivido sul poligono finale di Roeiseland che ha dovuto salvarsi con la terza ricarica. Seconda posizione e medaglia d’argento per l’Austria, che ha sfruttato al meglio le immense qualità al tiro del suo quartetto (Komatz, Eder, Zdouc, Hauser) che hanno utilizzato solamente due ricariche nel complessivo delle otto frazioni, chiudendo a 27? ...

