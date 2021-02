Berlusconi: “Recovery Fund? Risultato storico, Forza Italia ci ha lavorato un anno. Ora tocca al governo far arrivare i soldi in Italia” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Oggi finalmente il Parlamento europeo ha approvato il Recovery Fund che stanzia più di 200 miliardi di euro per l’Italia, un Risultato storico. Ora tocca al prossimo governo Italiano lavorare in Unione europea per ottenere che queste risorse arrivino al più presto al sistema economico delle imprese e alle famiglie Italiane”. Sono le parole del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, affidate a un videomessaggio all’indomani del colloquio a Montecitorio con Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Oggi finalmente il Parlamento europeo ha approvato ilche stanzia più di 200 miliardi di euro per l’, un. Oraal prossimono lavorare in Unione europea per ottenere che queste risorse arrivino al più presto al sistema economico delle imprese e alle famigliene”. Sono le parole del leader di, Silvio, affidate a un videomessaggio all’indomani del colloquio a Montecitorio con Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

