Berlusconi, le strette di mano con Salvini (e il Covid?) e la prima uscita di Lady Fascina senza mascherina (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle 24 ore trascorse in Italia dopo il rientro dal buon ritiro in Provenza l'ex Cav non ha ancora adottato i comportamenti corretti anti contagio. Lo dimostra anche il nuovo video pubblicato dallo ... Leggi su today (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nelle 24 ore trascorse in Italia dopo il rientro dal buon ritiro in Provenza l'ex Cav non ha ancora adottato i comportamenti corretti anti contagio. Lo dimostra anche il nuovo video pubblicato dallo ...

Today_it : Berlusconi, le strette di mano con Salvini (e il Covid?) e la prima uscita di Lady Fascina (senza mascherina)… - salvino41171 : @ricpuglisi @nzingaretti @pdnetwork Non si dimette e spero non appoggi un governo salvini Renzi Berlusconi. #Draghi… - domercoli : Silvio Berlusconi torna. Scelta saggia. Partito in difficoltà, coalizione alle strette. Serve il senso delle istitu… - kramerlengo : @PaoloBorg Beh guarda del fatto che non vado a mezzi con Berlusconi è una di quelle piccole cose di cui me ne posso… -