Berlino, trovata morta l’ex fidanzata di Jerome Boateng (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kasia Lenhardt, ex fidanzata dell’attuale difensore del Bayern Monaco Jerome Boateng, è stata trovata morta in un appartamento a Berlino. I due si erano separati il 2 febbraio dopo 15 mesi di relazione. Nel post Instagram di Sara Kulka, amica e collega della modella polacca si legge, oltre al saluto alla cara amica scomparsa, una frase che recita “spero che la verità salti fuori”. Lenhardt e Boateng, infatti, si erano lasciati dopo una serie di litigi, portati avanti anche a serie di “soffiate” e interviste rilasciate ai vari media. Ad esempio, il calciatore aveva rivelato alla Bild che Kasia aveva fatto in modo di provocare la rottura della relazione tra Boateng e l’ex moglie, ricattandolo. Tanto che, diceva, “ho deciso di mettermi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Kasia Lenhardt, exdell’attuale difensore del Bayern Monaco, è statain un appartamento a. I due si erano separati il 2 febbraio dopo 15 mesi di relazione. Nel post Instagram di Sara Kulka, amica e collega della modella polacca si legge, oltre al saluto alla cara amica scomparsa, una frase che recita “spero che la verità salti fuori”. Lenhardt e, infatti, si erano lasciati dopo una serie di litigi, portati avanti anche a serie di “soffiate” e interviste rilasciate ai vari media. Ad esempio, il calciatore aveva rivelato alla Bild che Kasia aveva fatto in modo di provocare la rottura della relazione tramoglie, ricattandolo. Tanto che, diceva, “ho deciso di mettermi ...

