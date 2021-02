Bergamo, operazione contro la ‘ndrangheta: quattro fermi per estorsione e usura. Decine di perquisizioni tra Lombardia, Veneto e Calabria (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, nei confronti di quattro persone, legate ad un gruppo ‘ndranghetistico, accusate di estorsione, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sono state eseguite Decine di perquisizioni in Lombardia, Veneto, Umbria e in Calabria. L’operazione si inserisce in una più ampia attività, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, e che ha viste coinvolte le Procure Distrettuali di Brescia e Catanzaro, con indagini svolte dai carabinieri di Bergamo e dalle Squadre Mobili di Crotone e di Catanzaro. L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 10 febbraio 2021) I carabinieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Brescia, nei confronti dipersone, legate ad un gruppo ‘ndranghetistico, accusate di, riciclaggio ed autoriciclaggio e bancarotta fraudolenta. Sono state eseguitediin, Umbria e in. L’si inserisce in una più ampia attività, coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia, e che ha viste coinvolte le Procure Distrettuali di Brescia e Catanzaro, con indagini svolte dai carabinieri die dalle Squadre Mobili di Crotone e di Catanzaro. L'articolo proviene da Il Fatto ...

