Bergamo, il Giorno del Ricordo 2021 Ecco il programma delle cerimonie (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Mercoledì 10 febbraio le cerimonie istituzionali al Parco della Rocca e alla Clementina, domenica 14 la Messa alle Grazie. L'incontro di persona non sarà possibile, ma le tecnologie e i canali social consentiranno di partecipare ai diversi momenti. Ecco il programma.

