Bergamo Film Meeting 2021 | Volker Schlöndorff protagonista della retrospettiva

Volker Schlöndorff sarà protagonista della retrospettiva della 39a edizione di Bergamo Film Meeting, in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2021. Sarà Volker Schlöndorff, regista, sceneggiatore, produttore e attore, figura tra le più significative del cinema tedesco del dopoguerra, il protagonista della retrospettiva - in anteprima nazionale - di Bergamo Film Meeting 2021. Un percorso di 22 Film che tratteggia la Filmografia di un autore poliedrico e di grande creatività spesso ispirato dall'universo della scrittura

