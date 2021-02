Benevento, contro il Bologna chance per Viola (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Benevento - A Bologna si cambia ancora. Stavolta è il giudice sportivo a rimodellare la formazione del Benevento , privandola in un colpo solo di Ionita e Improta . Il quinto cartellino giallo è stato ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 febbraio 2021)- Asi cambia ancora. Stavolta è il giudice sportivo a rimodellare la formazione del, privandola in un colpo solo di Ionita e Improta . Il quinto cartellino giallo è stato ...

isiah_francesco : @bry07846114 @_goodtime__ @_enz29 Contati le occasioni che avete subito contro Benevento, Atalanta, Inter, Bologna poi ne riparliamo. - salvione : Benevento, contro il Bologna chance per Viola - sportli26181512 : #Benevento, contro il Bologna chance per Viola: Inzaghi, per fronteggiare la sua ex squadra, dovrà ridisegnare il c… - Danilo_Rossetto : RT @Linerazzurra: @mitrandirr I giocatori di livello si vedono contro le squadre di livello, non basta fare gli splendidi contro Crotone e… - marco171292 : @lautarvojumped @VinEnzo90 Io penso che la ex punta titolare del Genoa con 7gol in A lo scorso anno poteva giocare… -

BENEVENTO - A Bologna si cambia ancora. Stavolta è il giudice sportivo a rimodellare la formazione del Benevento , privandola in un colpo solo di Ionita e Improta . Il quinto cartellino giallo è stato fatale per entrambi, oltre che ingiusto soprattutto nei confronti del moldavo, che se n'è preso uno da ...

Benevento - Comunali, Mastella al PD: 'contro di me una questione quasi personale'

A Benevento, pare che il centrosinistra vada costituendosi su posizioni contrarie al sindaco che ... invece, quasi di motivazioni di carattere personale contro di lui e ne articola il portato lanciando ...

Benevento, contro il Bologna chance per Viola Corriere dello Sport Imbriani oggi avrebbe compiuto 45 anni. Indimenticabile quel suo gol in Napoli-Inter

Carmelo Imbriani nella giornata di oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno, l'ex calciatore del Napoli si è spento a 37 anni per un male incurabile.

ASL, Covid-19: pronto il calendario per vaccinare gli over ottanta

Oggi l’Azienda Sanitaria concluderà la prima fase di vaccinazioni contro il Covid. “Da domani cominceremo a vaccinare le persone ultraottantenni che si sono registrate sulla piattaforma informatica re ...

