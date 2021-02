“Belen? Cosa faccio ogni giorno”. Antonino Spinalbese, fuori tutto dopo la conferma del figlio in arrivo (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Belen Rodriguez è incinta. La showgirl argentina lo ha confermato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi ha ammesso di essere incinta: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante insieme al suo compagno Antonino Spinalbese, ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate nel mondo. I due si conoscono ormai da 8 mesi e dalla scorsa estate sono usciti allo scoperto. A proposito di Antonino, Belen ha detto: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine. Antonino è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021)Rodriguez è incinta. La showgirl argentina lo hato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi ha ammesso di essere incinta: “Sono entrata nel quinto mese di gravidanza”, ha detto raggiante insieme al suo compagno, ex parrucchiere di una delle catene di saloni più rinomate nel mondo. I due si conoscono ormai da 8 mesi e dalla scorsa estate sono usciti allo scoperto. A proposito diha detto: “Sono un’esteta, apprezzo la bellezza e, quando l’ho visto, ho pensato: ‘Che bel ragazzo’. Era il mio genere, su quello sono coerente (ride, ndr). Per me è stato un colpo di fulmine.è completamente diverso da tutte le persone che ho incontrato. Mi sono sempre piaciuti gli “stronzi” ma, con il tempo, ho capito ...

