Beautiful anticipazioni | Thomas è vivo | Hope vede i fantasmi

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Preparatevi al clamoroso colpo di scena nella puntata diin onda domani, 11 febbraio 2021. Come vi avevano detto nelle nostre, la storia legata alla scomparsa di, non sarebbe durata molto. E infatti domani il figlio di Ridge comparirà di nuovo! Nel frattempo però, spinta da sua madre, ha continuato a mentire. Infatti avrebbe voluto dire tutta la verità a Ridge, spiegargli dell’incidente die dell’acido ma ha preferito non farlo. Nel frattempo si era scoperto che già la sera dell’incidente l’acido non c’era più nelle fuste, che era stato portato via. Manon lo sa e continua a credere chesia morto. Cosa succederà adesso? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della ...

PUNTATA 10 FEBBRAIOtorna in onda domani pomeriggio con una nuova puntata in cui ci sarà al centro ancora Thomas. A quanto pare il figlio di Ridge e Taylor non è ...puntatadi mercoledì 10 febbraio 2021 : Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) ha parlato di Thomas (Matthew Atkinson) con Quinn (Rena Sofer): la designer è sorpresa che il ragazzo ...Preparatevi al clamoroso colpo di scena nella puntata di Beautiful in onda domani, 11 febbraio 2021. Come vi avevano detto nelle nostre anticipazioni, la storia legata alla scomparsa di Thomas, non sa ...Beautiful: anticipazioni, novità e aggiornamenti della soap opera del giorno 10 Febbraio 2021. Thomas spiega la verità: come lui ha dovuto ...