Bayern Monaco | Boateng salta la finale | torna in Germania dopo la morte dell’ex fidanzata

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Jeromenon giocherà ladi Mondiale per Club a causa dellaragazza. Ecco l’annuncio delJeromenon giocherà ladi Mondiale per Club tra il suoe il Tigres. Come spiegato daltornerà in Germaia per motivi personali. L’ex ragazza del difensore è stata trovata morta nel suo appartamento di Berlino. «Come ha appena spiegato Hansi Flick, Jérômetornerà aprima dellaper motivi personali». Wie Hansi Flick gerade erklärte, wird Jérômeaus privaten Gründen noch vor dem ...

Jerome Boateng non giocherà la finale di Mondiale per Club a causa della morte dell'ex ragazza. Ecco l'annuncio delJerome è un difensore dele figura nella nazionale tedesca. La fine della relazione Il 2 febbraio, il calciatore aveva annunciato sui social la rottura del rapporto con Kasia : 'Come è ...Jerome Boateng non giocherà la finale di Mondiale per Club a causa della morte dell'ex ragazza. Ecco l'annuncio del Bayern Monaco ...Kasia Lenhardt, morta la modella ed ex fidanzata di Jerome Boateng: i due si erano lasciati martedì scorso, come aveva annunciato il calciatore ...