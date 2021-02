Bayern Monaco, Boateng salta la finale del Mondiale per club: morta l’ex fidanzata (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Come ha appena spiegato Hansi Flick, Jérôme Boateng tornerà a Monaco prima della finale per motivi personali“. Lo si legge sul profilo twitter del Bayern Monaco che domani sfiderà il Tigres in finale del Mondiale per club. Una finale che appunto non vedrà la partecipazione di Jerome Boateng, tornato in Germania. La motivazione è legata alla morte dell’ex fidanzata, trovata senza vita nel suo appartamento. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021) “Come ha appena spiegato Hansi Flick, Jérômetornerà aprima dellaper motivi personali“. Lo si legge sul profilo twitter delche domani sfiderà il Tigres indelper. Unache appunto non vedrà la partecipazione di Jerome, tornato in Germania. La motivazione è legata alla morte del, trovata senza vita nel suo appartamento. SportFace.

