Bayern | Boateng torna in Germania e salta la finale | morta la sua ex fidanzata

Jérôme Boateng non giocherà la finale del Mondiale per club in Qatar giovedì contro i messicani del Tigres. Come annunciato questa mattina dall'allenatore del Bayern Monaco Hansi Flick, il difensore centrale è tornato in Germania dopo aver saputo una notizia tragica. La sua ex fidanzata Kasia Lenhardt (25), che ha interrotto la relazione con il difensore del Bayern 10 giorni fa, è stata ritrovata senza vita nel suo appartamento di Berlino. Ma secondo la polizia la morte non è sospetta e secondo alcuni testimoni i soccorsi sarebbero arrivati dopo la segnalazione di un suicidio. "Jérôme è venuto nella mia stanza e mi ha chiesto di poter tornare a casa", ha detto un Flick visibilmente commosso e ha spiegato: "Abbiamo esaudito il suo desiderio.

