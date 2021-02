Basket, Coppa Italia 2021: Virtus Bologna e Venezia di nuovo contro, è la rivincita dello scorso anno (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani comincia la Final Eight della Coppa Italia 2021 di Basket e il piatto più succulento della prima giornata è indubbiamente la sfida tra Virtus Bologna e Reyer Venezia. Sarà una vera e propria rivincita, visto che le due squadre si sono già affrontate ai quarti di finale della scorsa edizione: in quell’occasione a uscire vincitori furono gli orogranata, che da ottava forza iniziarono il percorso che poi li avrebbe portati alla conquista del trofeo. Stavolta Virtus e Reyer arrivano al confronto di domani sera (ore 20.45) con i gradi di quarta e quinta classificata del girone d’andata della Serie A. Gli emiliani, se in Europa sono stati impeccabili, in campionato hanno alternato ottime prestazioni a clamorosi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Domani comincia la Final Eight delladie il piatto più succulento della prima giornata è indubbiamente la sfida trae Reyer. Sarà una vera e propria, visto che le due squadre si sono già affrontate ai quarti di finale della scorsa edizione: in quell’occasione a uscire vincitori furono gli orogranata, che da ottava forza iniziarono il percorso che poi li avrebbe portati alla conquista del trofeo. Stavoltae Reyer arrivano al confronto di domani sera (ore 20.45) con i gradi di quarta e quinta classificata del girone d’andata della Serie A. Gli emiliani, se in Europa sono stati impeccabili, in campionato halternato ottime prestazioni a clamorosi ...

