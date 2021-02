Basket, Coppa Italia 2020-2021: l’Olimpia Milano favorita contro Reggio Emilia (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inizia domani la Final Eight della Coppa Italia di Basket e ad aprire e danze sono l’AX Armani Exchange Milano e l’UNAHOTELS Reggio Emilia, che scenderanno sul parquet del Forum di Assago alle 18.00. favorita d’obbligo della vigilia la formazione ospite di casa, ma gli Emiliani non vogliono darsi già per sconfitti. La squadra di Ettore Messina si presenta ai quarti di finale forte delle 15 vittorie su 17 partite in campionato sino a ora, mentre dall’altra parte Reggio Emilia dopo aver conquistato la Final Eight attualmente è scivolata in decima posizione, con 7 vittorie a fronte di 11 sconfitte. In stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte, con Milano che si è imposta 71-87 alla prima ... Leggi su oasport (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Inizia domani la Final Eight delladie ad aprire e danze sono l’AX Armani Exchangee l’UNAHOTELS, che scenderanno sul parquet del Forum di Assago alle 18.00.d’obbligo della vigilia la formazione ospite di casa, ma glini non vogliono darsi già per sconfitti. La squadra di Ettore Messina si presenta ai quarti di finale forte delle 15 vittorie su 17 partite in campionato sino a ora, mentre dall’altra partedopo aver conquistato la Final Eight attualmente è scivolata in decima posizione, con 7 vittorie a fronte di 11 sconfitte. In stagione le due formazioni si sono già affrontate due volte, conche si è imposta 71-87 alla prima ...

