Basket A2, Bergamo perde con Milano Fatali gli ultimi minuti. Finale: 78-72 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ultimi 2 minuti Fatali alla Withu.Si è trattato di una sfida equilibrata con le contendenti che si sono alternate a condurre le danze. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 10 febbraio 2021)alla Withu.Si è trattato di una sfida equilibrata con le contendenti che si sono alternate a condurre le danze.

La squadra di Devis Cagnardi ha vinto con Mantova, con Trapani vanta il 2 - 0, ha fatto il botto con Torino, e ha tenuto a bada Bergamo. Cinque successi ma tante occasioni sprecate, come con Udine ...

Bergamo è reduce dal meritato successo di domenica sul parquet dell'Orzinuovi, vice capolista della serie A2. Nel palasport bresciano coach Marco Calvani ha finalmente potuto contare su una buona ...

Bergamo Basket domani a Milano in cerca del terzo successo consecutivo « Bergamo e Sport Bergamo & Sport A2 Verde - Urania Milano supera Bergamo nell'ultimo periodo

Prezioso successo interno per Urania che doma una combattiva Bergamo, 78-72. Gara ruvida strappata dai Wildcats grazie ad un quarto periodo in crescendo di Raivio, Langston e Montano, importanti per i ...

Urania Milano-Withu Bergamo 78-72: bis voluto ma sofferto per i Wildcats

A lungo senza Langston per problemi di falli, Urania riesce a risolvere il rebus bergamasco e porta a casa un'altra preziosissima vittoria ...

