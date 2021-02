Barbara Lezzi manda frecciatine: 'Ora facciamo finta di essere tutti contenti...' (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è per nulla contenta Barbara Lezzi, e lo da a vedere su Facebook: l'ex Ministra del Governo Conte 1 scrive infatti che "ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e ... Leggi su globalist (Di giovedì 11 febbraio 2021) Non è per nulla contenta, e lo da a vedere su Facebook: l'ex Ministra del Governo Conte 1 scrive infatti che "oradi. Fingiamo difelici e ...

Non è per nulla contenta Barbara Lezzi, e lo da a vedere su Facebook: l'ex Ministra del Governo Conte 1 scrive infatti che "ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti". "Questo ...

Il post della pentastellata alla vigilia del voto su Rousseau "Ora facciamo tutti finta di essere contenti. Fingiamo di essere felici e soddisfatti". Lo scrive Barbara Lezzi dei 5 Stelle su Facebook alla vigilia del voto su Rousseau per confermare o meno l'appoggio al governo Draghi. "Questo governo farà scelte importanti. Eliminerà i sussidi ambientalmente ...

Il voto su Rousseau sul governo Mario Draghi si terrà domani dalle 10 alle 18. Lo ha annunciato il capo politico M5S Vito Crimi. La votazione inizialmente prevista per oggi ...

L'ex Ministra per il Sud: "Questo governo farà scelte importanti. Lo farà perché fino ad ora, è mancata la proficua sinergia del M5S con Salvini, Berlusconi, PD e Renzi messi tutti insieme allo stesso ...

