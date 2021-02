Barbara d’Urso risponde alla sua imitazione fatta a Stasera tutto è Possibile

Leggi su biccy

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)è stata imitata (un’altra volta) in tv. Unain drag dato che a farla questa volta è stato il bravo Vincenzo De Lucia (nel recente passato nelle vesti disi erano calate anche Valeria Graci a Colorado e Morgana Giovannetti al Bagaglino). Vincenzo ha imitato la conduttrice replicando un promo di Live Non è laè stato decisamente realistico: dluce puntata al massimo al vestito floreale, passando per il tacco alto ed il capello biondo fino agli occhi spesso sgranati. Vincenzo – oltre le gesta e le sembianze di– ha ironizzato anche sui risultati auditel (“Abbiamo fatto 354 milioni di telespettatori ed il 90% di share, ci avete visto da Marte, ...