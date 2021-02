Banca Generali chiude 2020 in forte crescita e annuncia dividendo di 3 | 3 euro

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha chiuso l’eserciziocon risultati ingrazie al buon andamento di tutte le divisioni di business. L’utile netto si è portato a 274,9 milioni (+1%), pur scontando componenti non ricorrenti di natura non-operativa, legate ad accantonamenti e rettifiche di valore per 42,8 milioni. L’analisi dei profitti nella componente ricorrente (158,8 milioni, +6,9%) conferma la solidità della, alimentata soprattutto dall’espansione delle masse (74,5 miliardi, +8%) e dalla pronta “risposta” alle nuove esigenze di consulenza della clientela dopo lo scoppio della pandemia che hanno fatto lievitare le masse in consulenza evoluta a 5,9 miliardi (27%). Il margine di intermediazione è aumentato a 617,6 milioni (+6,9%) ) grazie all’incremento del ...

tvbusiness24 : #Banca Generali, il 2020 si chiude con utile e ricavi in rialzo. La raccolta netta è stata pari a 5,9 miliardi, il… - Giornaleditalia : Banca Generali, risultati preliminari 2020: utile a €274,9 milioni (+1%), ricavi +7% - MilanoFinanza : Banca Generali, dividendo di 3,3 euro. Il rendimento supera l'11% - Andreacocco87 : Banca Generali: 3.3€ di cedola. Spionzoli!!!!!!! - DividendProfit : Banca Generali intende distribuire 3,3 euro per azione, deciderà assemblea del 22 aprile -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Generali

In luce Fincantieri (+7,57%), seguita a distanza da Unipol (+2,15%), Bper (+1,66%) e(+1,24%). Cauta Unicredit (+0,87%), in attesa dei conti, fiacca Intesa ( - 0,07%), debole Banco Bpm ...ha chiuso l'esercizio 2020 con risultati in forte crescita grazie al buon andamento di tutte le divisioni di business. L'utile netto si è portato a 274,9 milioni (+1% ), pur scontando ...Il gruppo approva il bilancio 2020 che si è chiuso con un utile netto di 274,9 milioni di euro +1%, e masse in crescita dell'8% a 74,5 miliardi. Ok del cda ai dividendi annullati sul 2019 per volere d ...Banca Generali ha chiuso l'esercizio 2020 con risultati in forte crescita grazie al buon andamento di tutte le divisioni di business.